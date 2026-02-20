Nonni attivi | cura nipoti +5% memoria studio su 2887 over 67

Uno studio su 2.887 over 67 rivela che i nonni che si occupano dei nipoti con regolarità hanno un 5% in più di memoria rispetto a chi non lo fa. La causa di questo miglioramento potrebbe essere l’attività fisica e mentale richiesta nel prendersi cura dei bambini. Molti anziani dedicano più tempo ai nipoti, anche aiutando nelle faccende quotidiane o accompagnandoli a scuola. Un esempio pratico sono i nonni che preparano merende o leggono storie, favorendo così il benessere cerebrale. Questa tendenza si sta consolidando come una presenza quotidiana.

Il Tempo dei Nipoti: La Cura Intergenerazionale come Stimolo per la Mente degli Anziani. Un legame inaspettato per la salute del cervello: l’impegno nella cura dei nipoti sembra avere un impatto positivo sulle funzioni cognitive degli anziani. Una ricerca condotta su un ampio campione di nonni italiani rivela come l’interazione e l’assistenza alle nuove generazioni possano contribuire a preservare la memoria e la capacità di ragionamento, aprendo nuove prospettive sul ruolo sociale e affettivo della terza età. Un’Analisi Approfondita sul Campione Italiano. Lo studio ha coinvolto 2.887 nonni con un’età media di 67 anni, analizzando i dati raccolti tra il 2016 e il 2022 attraverso sondaggi e test cognitivi specifici.🔗 Leggi su Ameve.eu

