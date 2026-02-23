Diletta | Operata 3 volte a cuore aperto per una cardiopatia congenita oggi sono fiera della mia cicatrice

Diletta, 30 anni di Porto San Giorgio, ha subito tre interventi a cuore aperto a causa di una cardiopatia congenita. La causa è la gravità della malattia che ha richiesto più operazioni per salvare la vita. Ora si mostra fiera della sua cicatrice, simbolo di una battaglia vinta. La sua esperienza dimostra come la forza interiore possa superare le sfide più difficili e infondere coraggio a chi teme il domani.