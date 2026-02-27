Il momento più imbarazzante del sorteggio Champions Rakitic scivola sulla pallina | Colpa della crema

Durante il sorteggio delle fasi a eliminazione della Champions League, Ivan Rakitic è scivolato sulla pallina che avrebbe dovuto estrarre, creando un momento di imbarazzo. L’episodio si è verificato all’inizio dell’evento, con Rakitic che ha commentato che il problema era dovuto alla crema. Nessun altro dettaglio o conseguenza è stata comunicata in merito all’accaduto.

Il sorteggio per le fasi ad eliminazione diretta di Champions League ha vissuto il suo momento più goffo all'inizio, quando Ivan Rakitic non è riuscito ad aprile la prima pallina. Tra evidenti difficoltà e imbarazzo è dovuto intervenire il vice segretario UEFA, Marchetti: "E' la crema per le mani.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

