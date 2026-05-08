Ex Milan Deulofeu verso il ritorno? Lo spagnolo non si arrende

Gerard Deulofeu, ex calciatore del Milan, sembra essere vicino a un possibile ritorno in campo dopo un periodo di inattività. Secondo fonti vicine all’ambiente calcistico, lo spagnolo starebbe valutando alcune offerte e avrebbe mostrato interesse a riprendere l’attività agonistica. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle trattative, ma la sua volontà di tornare a giocare sarebbe stata confermata da alcuni incontri recenti.

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