Ex Milan Deulofeu verso il ritorno? Lo spagnolo non si arrende
Gerard Deulofeu, ex calciatore del Milan, sembra essere vicino a un possibile ritorno in campo dopo un periodo di inattività. Secondo fonti vicine all’ambiente calcistico, lo spagnolo starebbe valutando alcune offerte e avrebbe mostrato interesse a riprendere l’attività agonistica. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle trattative, ma la sua volontà di tornare a giocare sarebbe stata confermata da alcuni incontri recenti.
Un ex calciatore del Milan che nella sua vita calcistica ha sofferto tantissimo è sicuramente Gerard Deulofeu ma, dopo anni scuri, il calciatore potrebbe riedere a breve la luce. Lo spagnolo, classe 1994, si è infortunato al crociato destro lo scorso 22 gennaio 2023, ben 3 anni fa: da quel momento in poi, nessun campo da calcio ha potuto vederlo. Quando ormai sembrava tutto finito, l'attaccante non si è arreso, sperando prima o poi di ritornare in campo. Attualmente svincolato, ovvero senza squadra, l'ex calciatore del Milan è tornato ad allenarsi in solitaria. Il sogno dell'attaccante spagnolo, dopo l'esperienza all'Udinese, è tornare ai massimi livelli da professionista.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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