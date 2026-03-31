A San Siro, lo spagnolo torna a schierarsi da titolare, suscitando cambiamenti nella linea difensiva della squadra. La presenza del giocatore sulla formazione iniziale rappresenta un possibile punto di svolta, poiché la sua chiamata in campo potrebbe influenzare le strategie dell'allenatore in vista della partita. La decisione è stata comunicata poco prima dell'inizio del match, con il giocatore che ha ripreso il suo ruolo principale.

La gerarchia delle fasce giallorosse potrebbe subire uno scossone inaspettato proprio nella notte più importante. Il recupero di Angeliño non è più solo una speranza, ma una realtà tecnica che Gian Piero Gasperini sta valutando seriamente per la trasferta di San Siro. Lo spezzone di gara disputato contro il Lecce – deciso dal sigillo di Robinio Vaz – è stato molto più di una semplice passerella: è stata la prova generale per il rientro dello spagnolo in pianta stabile. Con il forfait forzato di Wesley, fermato da una lesione al bicipite femorale, l’ex Lipsia si candida prepotentemente per una maglia da titolare contro l’ Inter. Sarebbe un ritorno dal primo minuto che manca dal 28 settembre (Roma-Verona), un digiuno di oltre sei mesi interrotto solo da brevissime apparizioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, effetto Angeliño: lo spagnolo vede il ritorno da titolare a San Siro

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