Eventi multidisciplinari laboratori e attività dedicate ai più giovani al Santa Giuliana

Da quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santa Giuliana si svolgeranno eventi multidisciplinari, laboratori e attività rivolte ai più giovani. Per la prossima edizione di Umbria Jazz, oltre ai concerti con artisti internazionali, sono previste iniziative che coinvolgono la formazione e momenti in cui jazz, socialità e gastronomia si incontrano. La manifestazione include anche spazi dedicati ai giovani e alle attività culturali, con un calendario ricco di proposte.

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Umbria Jazz 2026 non sarà soltanto grandi concerti e star internazionali, ma anche iniziative dedicate alla formazione e spazi dove jazz, socialità e gastronomia si incontrano. Gli spettacoli a ingresso libero animeranno soprattutto piazza IV Novembre e i Giardini Carducci: proprio in piazza si terrà il concerto anteprima con Serena Brancale, in collaborazione con CNA. La cantante e polistrumentista barese, tra soul, R&B e jazz contemporaneo, inaugurerà il festival con uno degli appuntamenti più attesi. Grande spazio anche alla formazione musicale. Tornano infatti, per il 41° anno, le Clinics del Berklee College of Music di Boston, in programma dal 30 giugno al 12 luglio nella sede della Scuola San Paolo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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