Attività sportive multidisciplinari per i giovani

Anche quest’anno si svolge presso l’Us Frutteti l’edizione annuale di Educamp Coni dedicata ai giovani, una tradizione che si ripete da oltre dieci anni. L’attività si svolge dal lunedì al venerdì, a partire dalle prime ore del mattino, e comprende diverse discipline sportive rivolte ai ragazzi. L’iniziativa si inserisce nel calendario di programmi dedicati alla promozione dello sport tra i giovani, con un’organizzazione di tipo cittadino.

Anche quest’anno torna Educamp Coni all’ Us Frutteti, così come negli ultimi 10 anni. La formula organizzativa è quella City: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 fino alle 17.30 per tutto il corso dell’estate, per tutti i bambini e ragazzi dai 5 e 14, inoltre vi sarà anche la sezione Kids per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni. Gli Educamp Coni sono centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani che, nel periodo estivo, in campi idonei, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età. Essi rappresentano un’occasione unica nella quale i partecipanti, liberi da impegni scolastici, hanno l’opportunità di conoscere e praticare diverse discipline sportive avendo cosi? la possibilità di orientarsi e avviarsi allo sport.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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