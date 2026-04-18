A Concorezzo, la biblioteca ha organizzato una serie di laboratori e attività pensate per coinvolgere i giovani disabili, con l’obiettivo di eliminare le barriere culturali. Il Comune è stato incluso nella rete Cubi, un progetto che si concentra sull’abbattimento delle barriere per bambini con disabilità cognitive e disturbi dello spettro autistico. La iniziativa mira a rendere lo spazio pubblico più accessibile e inclusivo per tutti i giovani utenti.

“Vengo anch’io”: a Concorezzo la biblioteca diventa davvero per tutti. Il Comune è stato selezionato nella rete Cubi per un progetto che punta ad abbattere le barriere culturali, con un’attenzione particolare ai bambini con disabilità cognitive e disturbi dello spettro autistico. Promossa da Itinerari Paralleli Impresa Sociale, ArteVOX Teatro e Fondazione Don Gnocchi, con il sostegno di Fondazione Cariplo, l’iniziativa mette al centro un percorso di ascolto e co-progettazione che coinvolge direttamente bambini, famiglie, educatori e artisti. L’obiettivo è chiaro: costruire attività culturali su misura, capaci di includere sul serio. I primi passi saranno i “Laboratori aperti”, momenti di confronto e sperimentazione con il territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Porte aperte ai giovani disabili. Laboratori e attività su misura per abbattere tutte le barriere

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