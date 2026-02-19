Idee per la Pasqua 2026 | viaggi gite eventi e ricette di primavera

Quest’anno, la Pasqua cade il 5 aprile, e questa data ha spinto molte famiglie a pianificare già da ora gite e viaggi. Con il lunedì dell’Angelo il 6 aprile, sono molte le persone che cercano idee per trascorrere al meglio il ponte. Nei negozi si trovano già decorazioni primaverili e ricette tradizionali, mentre le agenzie di viaggio propongono escursioni nelle zone di campagna o in città d’arte. La primavera si avvicina e porta con sé tante opportunità di divertimento e relax.

Quali idee per la Pasqua 2026, tra viaggi, gite, eventi e ricette di primavera? Pasqua, quest'anno cade il 5 aprile, per cui il 6 aprile sarà il lunedì dell'Angelo, ovvero Pasquetta. Avere un lungo fine settimana, che magari può protrarsi, se se ne ha la possibilità, fino alla domenica successiva (specialmente se si vive in uno di quei comuni che contemplano nella settimana successiva una festa patronale oppure una pasquetta alternativa, per cui se si lavora nel locale è festa comunque) permette di programmare qualcosa di interessante da fare, ma cosa? Naturalmente è fondamentale una buona programmazione.