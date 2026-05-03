Con l’arrivo della primavera, a Roccastrada tornano gli eventi dedicati alla scoperta del territorio e dei prodotti locali, tra passeggiate e iniziative gastronomiche. La stagione invita i visitatori a partecipare a diverse attività organizzate nel centro e nelle zone circostanti, puntando a valorizzare le tradizioni e le eccellenze della zona. Le manifestazioni si susseguono nel calendario di questa stagione, offrendo occasioni di socializzazione e scoperta.

ROCCASTRADA Con l’arrivo della primavera, a Roccastrada riprende la campagna di promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici. ’ Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori ’ è un calendario di iniziative di promozione programmato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni Pro Loco del territorio, in un periodo dell’anno, la primavera, storicamente meno denso di eventi. E’ il frutto di un’idea nata tre anni fa che quest’anno, dopo le prime positive esperienze, raggiunge il traguardo della quarta edizione. Attraverso un percorso condiviso ed un processo partecipativo che ha coinvolto tutte le...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primavera a Roccastrada. Il calendario di eventi tra passeggiate e cibo

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