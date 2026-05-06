Evaristo Beccalossi, noto centrocampista e fantasista, è deceduto nella notte del 6 maggio 2026 a Brescia. La sua carriera si è svolta principalmente nel mondo del calcio, dove è stato riconosciuto come una delle bandiere dell’Inter. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

BRESCIA – Era un centrocampista, ma soprattutto un fantasista, Evaristo Beccalossi morto stanotte, 6 maggio 2026, a Brescia. L’Inter ne aveva fatto un simbolo e una bandiera. L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare nella squadra milanese giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche a cause di un’emorragia cerebrale accusata a gennaio 2025, seguita da un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. Nato a Brescia nel...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Morto Evaristo Beccalossi: fantasista e bandiera dell’Inter

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