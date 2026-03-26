Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Torino dopo essere evaso dai domiciliari, mentre si trovava ai giardinetti. Durante l’intervento, ha fornito false generalità, dichiarando di essere il fratello che si trova in carcere a Napoli. La polizia di Stato ha confermato l’identità reale dell’uomo, denunciandolo per false dichiarazioni e arrestandolo per evasione.

A Torino la polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 42 anni per evasione e lo ha denunciato per aver fornito false generalità, quelle del fratello che si trova rinchiuso nel carcere di Napoli. Secondo gli agenti, l’uomo aveva precedentemente disatteso la misura degli arresti domiciliari in diverse circostanze. I poliziotti, insospettiti, si avvicinano al gruppetto e durante l’identificazione dei tre, uno si è mostra particolarmente nervoso, fornendo agli agenti false generalità: si spaccia, infatti, per il fratello, dicendo di trovarsi a Torino per motivi lavorativi. I poliziotti controllano le generalità fornite e apprendono che l’uomo di cui si parla è recluso nel carcere di Napoli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Evade dai domiciliari per bivaccare ai giardinetti poi si spaccia per il fratello che è già carcere: arrestato

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