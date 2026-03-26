evade dai domiciliari e si spaccia per il fratello detenuto in carcere

Un uomo agli arresti domiciliari è stato fermato dalla polizia mentre tentava di ingannare gli agenti spacciandosi per un familiare già in carcere. Durante il controllo, ha dichiarato di essere il fratello del detenuto, ma è stato comunque portato in commissariato. L’indagine prosegue per verificare eventuali complici e motivazioni.

Evade dagli arresti domiciliari e, fermato dalla polizia, tenta di spacciarsi per il fratello già detenuto in carcere. Così un uomo di 42 anni è stato arrestato a Torino. L'intervento è avvenuto nella notte in zona Lingotto, nei giardini Battistini, dove una pattuglia ha notato tre uomini bivaccare. Durante i controlli, uno di loro ha fornito generalità false, dichiarando di essere il fratello e di trovarsi in città per lavoro. Le verifiche hanno però fatto emergere incongruenze: il nominativo indicato risultava detenuto in un carcere di Napoli. Gli accertamenti tramite impronte digitali hanno quindi permesso di identificare l'uomo, risultato destinatario di una misura degli arresti domiciliari disposta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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