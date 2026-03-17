Sal Da Vinci | 12 milioni di stream l’Italia domina

Sal Da Vinci guida la classifica degli ascolti con oltre 12 milioni di stream per il brano Per sempre sì, posizionando l’Italia al primo posto tra le nazioni partecipanti all’Eurovision Song Contest 2026. Con la gara che si terrà alla Wiener Stadthalle, il cantante vincitore del 76esimo Festival di Sanremo punta a confermare la serie positiva dell’Italia nella top 10. I numeri parlano chiaro: mentre la Svezia segue con 10,1 milioni di ascolti e la Finlandia con oltre 6,5 milioni, il successo italiano sembra essere un indicatore forte di come si muoverà il pubblico durante la competizione. La lista dei 35 partecipanti è completa dopo l’annuncio dell’Armenia, segnando il ritorno di Bulgaria, Moldavia e Romania nel palcoscenico europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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