Eurovision 2026 l’Italia fa già parlare con Sal Da Vinci | quello che sta succedendo a Londra sorprende tutti

L’Eurovision Song Contest 2026 si svolge a Londra e ha già attirato l’attenzione grazie a un artista italiano coinvolto in alcune dichiarazioni. Le sue parole hanno suscitato discussioni tra i presenti e sui social, creando un certo fermento prima dell’apertura ufficiale dell’evento. La manifestazione, che si terrà tra pochi giorni, si prepara a coinvolgere pubblico e partecipanti provenienti da diversi paesi europei.

L’aria dell’ Eurovision Song Contest 2026 è già carica di aspettative e l’ Italia inizia a far parlare di sé ancora prima dell’inizio ufficiale. A sorprendere è l’accoglienza ricevuta da Sal Da Vinci durante uno dei principali eventi pre-festival in Europa, a Londra, con il pubblico internazionale che ha reagito con entusiasmo alla sua esibizione, trasformando una semplice anteprima in un piccolo caso virale. Il momento chiave è stata l’esibizione al London Eurovision Party, uno degli appuntamenti più rilevanti nel percorso di avvicinamento all’Eurovision, evento ospitato nella capitale britannica e attivo dal 2008, rappresenta il più antico pre-party europeo dedicato alla manifestazione.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Eurovision 2026, l’Italia fa già parlare con Sal Da Vinci: quello che sta succedendo a Londra sorprende tutti Notizie correlate “Sarà lei a rappresentare l’Italia”. Eurovision 2026, l’annuncio di Simona Ventura spiazza tutti: “Ma Sal Da Vinci?”Qualche giorno fa si è chiuso il Festival di Sanremo, con la vittoria a sorpresa di Sal Da Vinci. “Sarà lei a rappresentare l’Italia”. Eurovision 2026, l’annuncio di Simona Ventura spiazza tutti: “Ma Sal Da Vinci dov’è?”Il San Marino Song Contest è finito sotto i riflettori per un motivo inaspettato: una frase di Simona Ventura che, nel momento clou della serata, ha... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sal Da Vinci conquista gli artisti di Eurovision 2026: tutti cantano Per sempre sì; Sal Da Vinci è già la star dell’Eurovision 2026: l’omaggio (inaspettato) degli altri cantanti in gara; Manca un mese all’Eurovision Song Contest 2026, l’Italia sogna il trionfo dopo 5 anni; News - RadioItalia-Sal Da Vinci a Radio Italia Live con il mitico anello di Per sempre sì. Sal Da Vinci è già la star dell’Eurovision 2026: l’omaggio (inaspettato) degli altri cantanti in garaIl grande contest deve ancora iniziare, ma il cantante napoletano sembrerebbe aver già conquistato il cuore di tutti: ecco cosa sta accadendo. libero.it Eurovision 2026, Sal Da Vinci crolla nelle classifiche degli scommettitori: all'estero lo snobbano (ma in Italia no). PerchéTra il dominio annunciato della Finlandia e l’avanzata silenziosa di Francia e Danimarca, i bookmaker raccontano uno scenario complicato per l’Italia e per Sal Da Vinci. libero.it Sal Da Vinci spunta a sorpresa sul palco di Gianni Morandi e Roma esplode Al Palazzo dello Sport i due hanno regalato al pubblico un duetto che nessuno si aspettava, sulle note di Occhi di ragazza e Per sempre sì. E adesso la domanda è una sola: all’Eu - facebook.com facebook