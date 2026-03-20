Sabato 21 marzo torna su Rai1 la tredicesima edizione di Canzonissima. In questa occasione, Arisa ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato che nel programma presenterà brani che le sono stati di supporto nella ricerca di una strada personale. Ha anche parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle, sottolineando di aver imparato molto durante il percorso.

Sabato 21 marzo debutta la tredicesima edizione di Canzonissima, che torna in onda sulla Rai dopo oltre cinquant’anni dall’ultima trasmissione del 1975, condotta da Raffaella Carrà insieme a Cochi e Renato, Mike Bongiorno e Topo Gigio; la nuova edizione sarà guidata da Milly Carlucci, che porterà in prima serata il celebre format musicale subito dopo il Festival di Sanremo 2026, includendo nel cast alcuni dei partecipanti che hanno preso parte alla kermesse canora, con l’obiettivo di combinare nostalgia, spettacolo e nuove performance musicali per il pubblico televisivo. “Canzonissima”, intervista esclusiva ad Arisa. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Arisa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Canzonissima”, intervista ad Arisa: “A Canzonissima porterò delle canzoni che mi hanno aiutato a trovare una direzione nella vita. Ballando con le Stelle? Ho imparato tanto”

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