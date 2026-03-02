Da lunedì 2 marzo, Il Provinciale cambia ritmo e approda nell’access prime time di Rai 3, portando l’attenzione su zone meno conosciute dell’Italia. Federico Quaranta, conduttore del programma, spiega che l’obiettivo è mantenere continuità nonostante le sfide legate all’access. Durante un’intervista esclusiva, Quaranta ha anche espresso il suo interesse a partecipare a Ballando con le Stelle.

Da lunedì 2 marzo Il Provinciale cambia ritmo e approda nell’access prime time di Rai 3, pronto a raccontare l’Italia meno battuta con lo sguardo curioso di Federico Quaranta, che incontriamo per farci guidare nei nuovi itinerari. Per due settimane il viaggio si snoderà lungo l’Appennino alla ricerca dell’identità più autentica del Paese, tra sentieri, borghi e antiche vie di comunicazione. Il primo percorso rende omaggio al Cantico delle Creature, a ottocento anni dalla scomparsa di San Francesco d’Assisi, partendo dal Santuario della Verna, in provincia di Arezzo, e attraversando l’Umbria con tappe a Gubbio, Assisi e Spoleto. Nella seconda settimana l’attenzione si sposta sul Carso triestino, terra di confine segnata dalla Prima Guerra Mondiale e dalla tragedia delle foibe, ma anche scrigno naturale affacciato sull’Adriatico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - "Il Provinciale", intervista esclusiva a Federico Quaranta: "L'access è una sfida, l'idea è dare continuità. Ballando con le Stelle? Mi piacerebbe provarci"

