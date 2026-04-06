Salute | stop epatite C entro il 2030 e 10 milioni per l’autismo

Il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità hanno approvato nuove misure per rafforzare la rete dedicata all’autismo e riorganizzare i centri di ricerca clinica. Contestualmente, il governo italiano ha stanziato 10 milioni di euro per sostenere iniziative legate all’autismo, mentre si lavora per eliminare l’epatite C entro il 2030. Questi interventi fanno parte di un piano strategico più ampio in campo sanitario.

Il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) hanno varato una serie di interventi strategici che spaziano dal potenziamento della rete per l’autismo al riordino dei centri di ricerca clinica, mentre l’Italia accelera verso l’eliminazione dell’epatite C entro il 2030. L’obiettivo è trasformare la gestione sanitaria nazionale attraverso investimenti mirati e una nuova organizzazione degli IRCCS, integrando la prevenzione ambientale con l’assistenza clinica per ridurre l’incidenza dei tumori legata a stili di vita e inquinanti. La sfida contro l’Hcv e il primato europeo nei trattamenti. L’Italia sta percorrendo un sentiero deciso verso l’eradicazione dell’epatite C entro il 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute: stop epatite C entro il 2030 e 10 milioni per l’autismo Epatite C, la Puglia rilanci lo screening per centrare l'obiettivo: l’eliminazione del virus entro il 2030Lo chiede il Consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (Lega), che aggiunge: “Nonostante gli importanti passi avanti compiuti negli ultimi anni,... Epatite C, la Puglia rilancia lo screening per centrare l'obiettivo: l’eliminazione del virus entro il 2030Lo chiede il Consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (Lega), che aggiunge: “Nonostante gli importanti passi avanti compiuti negli ultimi anni,... Temi più discussi: Epatite C: Italia leader in Europa verso l’eliminazione entro il 2030; Trasfusione con sangue infetto: risarcimento di 1,2 milioni di euro dopo 50 anni e una vita di calvari; RAINEWS * SALUTE: EPATITE A, MEDICI: A PASQUA ATTENTI AL CIBO. EVOLUZIONE PROSSIME SETTIMANE SARÀ DETERMINANTE. Epatite C, Italia verso eliminazione entro il 2030. Oltre 3 milioni di screening in 5 anniOltre 3 milioni di screening in cinque anni. Iss: rafforzare le strategie e integrare la prevenzione delle malattie epatiche ... doctor33.it Epatite C. Otre 3 milioni di persone testate in 5 anni, Italia leader europea per trattamentiStrategie di screening efficaci e diagnosi anche in assenza di fattori di rischio noti spingono verso l’obiettivo 2030, ma resta centrale ampliare la platea e integrare gli interventi. quotidianosanita.it Trattenere la pipì può diventare dannoso per la nostra salute, per questo un urologo spiega i tempi da seguire. Quali sono i rischi: https://fanpa.ge/fpfry facebook Un sistema talmente nocivo che compromette la salute mentale di chi ne fa parte, ne prosciuga la passione e lascia dottorandi e dottorande privi di motivazione e certezze per il futuro. Agire è un dovere morale e politico. x.com