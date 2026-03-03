AstraZeneca ha annunciato un piano di investimenti da 15 miliardi di dollari in Cina entro il 2030. L’azienda ha comunicato questa decisione, che riguarda sia il mercato di Pechino che quello di Londra, senza dettagli specifici sui progetti o le tempistiche. La notizia ha attirato l’attenzione di analisti e operatori del settore, interessati alle implicazioni di questa strategia di espansione a lungo termine.

Quando AstraZeneca ha annunciato un piano di investimenti da 15 miliardi di dollari in Cina entro il 2030, la notizia non ha riguardato soltanto i mercati finanziari o gli equilibri industriali del settore farmaceutico. Ha toccato un nervo scoperto delle relazioni internazionali contemporanee: la ridefinizione dei centri di potere scientifico e produttivo in ambito sanitario. La scelta arriva infatti mentre la multinazionale ridimensiona o congela parte dei propri progetti nel Regno Unito, segnando una frattura simbolica tra radici storiche europee e nuove traiettorie asiatiche. Il piano cinese si inserisce in una strategia multilivello che combina ricerca avanzata, produzione su larga scala e integrazione con il sistema sanitario locale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - AstraZeneca tra Londra e Pechino: investimenti per 15 miliardi di dollari in Cina entro il 2030

Auto elettriche e batterie: boom globale da 880 miliardi di dollari entro il 2035, la Cina guida la rivoluzione.Il commercio globale di auto elettriche e batterie è destinato a una crescita senza precedenti, raggiungendo un valore di 880 miliardi di dollari...

La Cina fa una causa da 50 miliardi al Missouri e rischia di aggravare la guerra tra Pechino e WashingtonLa guerra delle narrazioni sulla pandemia di COVID-19 si sta trasformando in una battaglia giudiziaria a pieno titolo, con implicazioni che vanno ben...

In Cina in fila indiana

Contenuti e approfondimenti su AstraZeneca tra Londra e Pechino...

Borsa Londra: Astrazeneca (+2%) festeggia conti e previsioni 2026A Wall Street vola fino a +4% poi rallenta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - Astrazeneca festeggia in Borsa, dopo aver reso noti i risultati 2025 - che evidenziano una 'forte performance ... borsaitaliana.it

Borsa Londra: Astrazeneca -3,4% dopo stop investimento da 200 mln a Cambridge(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - Astrazeneca perde il 3,4% a 11.388 sterline alla Borsa di Londra (-0,05%), dopo la decisione di sospendere un piano di espansione da 200 milioni di ... ilsole24ore.com