La Eurolega sta registrando una crescita significativa negli ultimi mesi, con 1,49 miliardi di visualizzazioni e 3 miliardi di impression sui social media. In Italia, l'aumento di pubblico si riflette anche in un incremento di ascolti televisivi. La diffusione della competizione si manifesta attraverso numeri record sui canali digitali e in tv, attirando un pubblico sempre più numeroso e coinvolto.

Nei giorni che completano il quadro delle qualificate alla Final Four che chiuderà la stagione incoronando la squadra campione d'Europa, l'Eurolega celebra la crescita di seguito nelle arene, sui media e sui social maturata in questa stagione, comunicando di aver superato i 508 milioni di telespettatori totali, 1,4 miliardi di visualizzazioni video e 3,25 milioni di presenze nei palazzetti, sinonimo di accelerazione dell'espansione internazionale della competizione. Nelle prime 25 giornate, il pubblico televisivo globale ha raggiunto i 122,8 milioni di spettatori (in diretta e in differita), con un incremento dell'82% rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurolega, crescita esponenziale di spettatori e contatti. In Italia boom in tv

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