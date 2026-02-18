Olimpiadi 2026 | Uber registra un boom di corse a Milano e Cortina turismo internazionale in crescita esponenziale
Uber ha visto un aumento di corse a Milano e Cortina durante le Olimpiadi 2026, grazie all’arrivo di migliaia di visitatori internazionali. Nei giorni delle gare, i numeri delle corse sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnalando un turismo in forte crescita. Molti turisti usano Uber per spostarsi tra gli impianti olimpici e le zone di interesse, portando a una maggiore congestione del traffico urbano. La domanda di corse si concentra soprattutto nelle ore di punta, creando pressione sulle strade delle due città.
Olimpiadi, Boom di Uber: Milano e Cortina Sotto Pressione per la Mobilità. Milano e le località olimpiche del Nord Italia sono al centro di un’impennata negli spostamenti tramite Uber durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026. La piattaforma di mobilità registra un aumento significativo della domanda, con picchi fino al 2.000% in alcune aree limitrofe alle sedi di gara, trainata soprattutto da utenti provenienti da Stati Uniti e Canada, evidenziando l’impatto dell’evento sul turismo e sulla mobilità. Un’Ondata di Viaggiatori Internazionali. L’arrivo dei Giochi Invernali ha innescato un’ondata di viaggiatori internazionali, concentrando l’attenzione sulla capacità del sistema italiano di accogliere un afflusso così consistente.🔗 Leggi su Ameve.eu
