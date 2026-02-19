Olimpiadi Milano Cortina | boom di spettatori streaming in crescita del 62% e un’Italia in festa davanti alla TV

Le Olimpiadi Milano Cortina hanno attirato un pubblico record: il numero di spettatori è salito notevolmente, con lo streaming che cresce del 62%. La maggior parte degli italiani passa ore davanti alla TV, seguendo le gare con grande entusiasmo. Le piattaforme online registrano un aumento di accessi rispetto alle edizioni precedenti, mentre le famiglie si radunano in salotto per tifare. Questo aumento di attenzione si riflette anche sui social, dove si moltiplicano commenti e condivisioni. La passione per i Giochi si fa sentire ovunque nel Paese.

Giochi Olimpici, un successo di pubblico senza precedenti: due italiani su tre incollati alla TV. I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 stanno segnando un successo di pubblico straordinario, con due italiani su tre che hanno seguito le competizioni. L’evento, che si sta svolgendo tra Milano e Cortina d’Ampezzo, ha sorpreso anche il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per i numeri registrati, superando le aspettative e stabilendo nuovi record di audience e streaming. Un entusiasmo che testimonia un rinnovato interesse per lo sport e un forte senso di appartenenza nazionale. Un entusiasmo che si può toccare con mano.🔗 Leggi su Ameve.eu

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 fa il boom in tv: su Rai Uno 9.272.000 spettatori pari al 46.2% di shareLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha attirato un pubblico record in tv.

Olimpiadi 2026: Uber registra un boom di corse a Milano e Cortina, turismo internazionale in crescita esponenziale.Uber ha visto un aumento di corse a Milano e Cortina durante le Olimpiadi 2026, grazie all’arrivo di migliaia di visitatori internazionali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.