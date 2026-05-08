Eur Spa approvato il bilancio 2025 | risultati positivi e in linea con le aspettative

L'Assemblea degli Azionisti di EUR S.p.A. si è riunita oggi nella sede di via Ciro il Grande e ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2025. La società, che vede come principali soci il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Roma Capitale, ha confermato risultati positivi e in linea con le previsioni. La riunione è stata presieduta da Enrico Gasbarra.

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L'Assemblea degli Azionisti di EUR S.p.A. (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale), riunita oggi nella sede di via Ciro il Grande sotto la presidenza di Enrico Gasbarra, ha deliberato all’unanimità l’approvazione del bilancio d’esercizio di Eur SpA al 31 dicembre 2025. La Società chiude l’esercizio 2025 con un utile di 7,7 milioni di euro, dopo aver rilevato un effetto fiscale negativo di -1,5 milioni di euro, contro un risultato di 7,2 milioni di euro dell’esercizio 2024, e un risultato di 15,3 milioni di euro dell’esercizio 2023, che beneficiava di un effetto fiscale positivo di 5,4 milioni di euro. Il risultato economico al 31 dicembre 2025 evidenzia una performance positiva confermando quindi il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario garantito da una solida gestione operativa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eur Spa, approvato il bilancio 2025: risultati positivi e in linea con le aspettative Notizie correlate Leggi anche: Eur spa, approvato il bilancio 2025: risultati positivi e in linea con le aspettative. miglior esercizio gestionale per ricavi degli ultimi dieci anni. fatturato in crescita a 44,4 milioni di euro B.F. Spa, approvato il bilancio 2025IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2025 E... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Eur, il laghetto diventa balneabile. Gare di nuoto e tuffi dal 2027; Laghetto dell’Eur, via ai lavori: balneabile entro il 2027; Laghetto dell’Eur, l’obiettivo è renderlo balneabile entro il 2027; Il Laghetto dell’Eur diventerà balneabile entro il 2027. Eur spa, approvato il bilancio 2025: risultati positivi e in linea con le aspettative. miglior esercizio gestionale per ricavi degli ultimi dieci anni. fatturato in crescita a ...L'Assemblea degli Azionisti di EUR S.p.A. (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale), riunita oggi nella sede di via ... iltempo.it Eur spa, utile 2025 stabile a 7,7 milioni, salgono i ricaviEur spa, posseduta al 90% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 10% da Roma Capitale, chiude il bilancio 2025 con un utile di 7,7 milionidi euro contro i 7,2 del 2024 dopo aver rilevato un ef ... ansa.it Per ricordarci dove saremo fra quasi un mese Ticket Day 2 su DICE: https://link.dice.fm/spring-day2 SPRING ATTITUDE FESTIVAL 2026 29 – 30 maggio La Nuvola Roma – EUR In co-produzione con Eur SpA - facebook.com facebook