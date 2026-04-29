Tutor approvato il bilancio 2025 | Trend di crescita costante negli ultimi anni

Nel 2025, l’ente di formazione ha approvato il bilancio annuale, con un volume d’affari superiore ai tre milioni di euro. Negli ultimi anni, i dati evidenziano un trend di crescita costante, che ha portato a un rafforzamento e a una maggiore estensione delle attività sul territorio. La società ha registrato un incremento anche nelle attività e nei servizi offerti, consolidando così la propria presenza nel settore.

Cresce, si rafforza e amplia il proprio impatto sul territorio: il 2025 segna un nuovo traguardo per l’ente di formazione Tutor, che chiude l’anno con oltre 3 milioni di euro di volume d’affari e ben 2.500 persone coinvolte nelle sue attività. Numeri che raccontano molto più di un semplice.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate A4 Holding, approvato il bilancio 2025 tra stabilità e crescita: aumentano traffico e investimentiA4 Holding ha approvato i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2025 delle società del gruppo, confermando un andamento complessivamente stabile sotto... Secondo ciclo sostegno Indire, escluso il 2025/26. Tre anni negli ultimi otto entro il 31 agosto 2025Secondo ciclo Sostegno IndireUniversità per l'anno scolastico 202527: il requisito di accesso completo per art.