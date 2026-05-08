EUR SpA | fatturato a 44,4 milioni e il boom degli eventi
Nel primo trimestre, la società ha registrato un fatturato di 44,4 milioni di euro, con una crescita significativa nel settore degli eventi. Tuttavia, il bilancio mostra un calo notevole dell'utile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le perdite immobiliari sono state compensate principalmente dall’aumento delle entrate derivanti dagli eventi, che hanno contribuito a mantenere stabile il risultato complessivo. La società ha inoltre evidenziato un incremento degli investimenti nel comparto eventi.
? Domande chiave Come ha fatto il settore eventi a compensare le perdite immobiliari?. Perché l'utile è sceso drasticamente rispetto al bilancio del 2023?. Quali nuovi contratti di locazione compenseranno il calo dei canoni?. Come influirà il Giubileo sulla programmazione dei grandi congressi internazionali?.? In Breve Utile di 7,7 milioni contro i 15,3 milioni registrati nel 2023.. Settore Congressi e Grandi Eventi genera oltre 21,5 milioni di euro.. Gestione Palazzo dello Sport ha prodotto 3,6 milioni di euro nel 2025.. Riqualificazione Palazzo dei Congressi prevista per il primo trimestre del 2027..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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