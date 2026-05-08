EUR SpA | fatturato a 44,4 milioni e il boom degli eventi

Nel primo trimestre, la società ha registrato un fatturato di 44,4 milioni di euro, con una crescita significativa nel settore degli eventi. Tuttavia, il bilancio mostra un calo notevole dell'utile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le perdite immobiliari sono state compensate principalmente dall’aumento delle entrate derivanti dagli eventi, che hanno contribuito a mantenere stabile il risultato complessivo. La società ha inoltre evidenziato un incremento degli investimenti nel comparto eventi.

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