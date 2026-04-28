Il grande wrestling ad Abbadia | un torneo per decretare il campione italiano dei pesi leggeri

Ad Abbadia si svolgerà un torneo di wrestling per determinare il nuovo campione italiano nella categoria dei pesi leggeri. La competizione, che si svolge nel comune lariano, torna dopo alcune edizioni, l’ultima delle quali risale al 2025. L’evento coinvolge diversi atleti e si terrà in una struttura locale appositamente allestita per il torneo. La manifestazione è aperta al pubblico e prevede incontri tra i partecipanti qualificati.

Il grande wrestling sbarca ad Abbadia. O meglio, torna nel comune lariano, dove è già stato in diverse occasioni, l'ultima nel 2025. La palestra di via della Quadra ospiterà infatti sabato 2 maggio un vero e proprio torneo per il titolo italiano dei pesi leggeri. A organizzare è l'Italian.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Titoli di Campione nei Pesi Piuma, Leggeri e SuperleggeriIl panorama delle divisioni di peso nel pugilato professionistico si presenta estremamente dinamico e ricco di intrecci. Benavidez rinuncia a Opetaia per inseguire i titoli dei pesi massimi leggeriLa mossa di David Benavidez verso i pesi cruiserweight è presentata come una scelta orientata all’ambizione, con l’obiettivo di capitalizzare un...