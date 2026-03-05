Jadier Herrera escluso titolo mondiale WBC dei pesi leggeri

Jadier Herrera è stato escluso dalla corsa al titolo mondiale WBC dei pesi leggeri. La World Boxing Council sta lavorando per definire quale boxer si contenderà il titolo vacante di questa categoria. La decisione riguarda l'organizzazione e la gestione dell'assegnazione della cintura, senza coinvolgimenti di altri atleti al momento. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati ancora annunciati i prossimi passi ufficiali.

Un movimento significativo nel panorama dei pesi leggeri riguarda la World Boxing Council che avanza verso la definizione del titolo vacante dei pesi leggeri senza includere l’attuale campione interinale Jadier Herrera. La decisione nasce dal contesto del recente svincolo della cintura da Shakur Stevenson, che ha creato una posizione vacante da assegnare al nuovo detentore della cintura. Herrera, pugile cubano di 23 anni con stile mancino e base a Dubai, aveva conquistato l’interim a gennaio sconfiggendo Ricardo Nunez all’ottavo round in Germania. Il risultato ha portato l’unione imbattuta a 18-0 con 16 ko, proiettandolo verso una prospettiva chiara di contendere il titolo completo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Jadier Herrera escluso titolo mondiale WBC dei pesi leggeri Estrada sfida Nasukawa a Tokyo per il titolo WBC dei pesi galloUn crocevia cruciale per Juan Francisco Estrada, che cerca una strada diretta verso una contesa per il titolo WBC dei pesi bantamweight tramite una... Zepeda e Roach si sfidano per il titolo mondiale WBCIl panorama dei pesi leggeri sta definendo nuove coordinate in vista di una potenziale sfida per la cintura mondiale WBC.