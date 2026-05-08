Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 8 maggio 2026

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa, che prevede di indovinare cinque numeri su quaranta per vincere un’abitazione. I numeri vincenti sono stati comunicati subito dopo la conclusione dell’estrazione, senza ulteriori dettagli sui premi assegnati o sui numeri estratti. L’evento si è svolto come di consueto in una trasmissione televisiva dedicata.

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Estrazione VinciCasa oggi 8 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 7 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 6 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 5 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 4 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 3 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 8 maggio 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 8 maggio 2026 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 maggio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 maggio 2026 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di sabato 2 maggio; Sisal, a Napoli centrata online una vincita VinciCasa da una casa più 200mila euro; VinciCasa centrato a Napoli il premio da 500mila euro; VinciCasa premia Napoli, vinta online una casa e 200mila euro. Ultime estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto , Vincicasa, MillionDay ed Eurojackpot tutti i numeri vincenti e il commento della serataNuova serata di estrazioni e nuova caccia alla fortuna per milioni di italiani. Tra numeri ritardatari, combinazioni calde e jackpot sempre più ricchi, anche il concorso di oggi ha regalato ... datasport.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 125 di martedì 05 maggio 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook