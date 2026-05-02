Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 2 maggio 2026

Oggi, 2 maggio 2026, alle ore 20:30, si è tenuta l’estrazione del concorso VinciCasa. Il gioco consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri estratti sono stati annunciati poco dopo la conclusione dell’estrazione, che si svolge regolarmente ogni sabato sera. Nessun dettaglio sui numeri vincenti è stato ancora comunicato ufficialmente.

Estrazione VinciCasa oggi 2 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 2 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 1 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 30 APRILE 2026 ESTRAZIONE 29 APRILE 2026 ESTRAZIONE 28 APRILE 2026 ESTRAZIONE 27 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 2 maggio 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 maggio 2026 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 maggio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 3 marzo 2026 Altri aggiornamenti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di domenica 26 aprile; VinciCasa, centrato il premio da 500mila euro; VinciCasa, l’estrazione di martedì 28 aprile; VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 29 aprile. Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 2 maggio 2026Estrazioni del Lotto di oggi 2 maggio 2026: numeri vincenti estratti sabato alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 121 di venerdì 01 maggio 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook