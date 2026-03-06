Estrazione Million Day di oggi 6 marzo 2026 | i numeri vincenti di venerdì

L'estrazione Million Day di oggi, venerdì 6 marzo 2026, ha rivelato i numeri vincenti in diretta live. La lotteria si tiene ogni giorno e questa mattina sono stati annunciati i numeri estratti. I partecipanti hanno seguito con attenzione l'evento, sperando di scoprire se la fortuna è dalla loro parte. Questa estrazione si svolge regolarmente e i risultati sono disponibili immediatamente dopo.

Oggi, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 6 marzo 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l'estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 5 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 4 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 3 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 2 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 1 MARZO ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.