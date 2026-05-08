Esposizione d' arte Costellazione d' artiste

Da firenzetoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Evento Artist's Section di FAF - Art Exhibition Performance art Artist of the monthFAF presenta l’inaugurazione della nuova sezione dedicata alle artiste del progetto, uno spazio pensato per valorizzare la ricerca contemporanea femminile e rafforzare la nostra community.Durante l’opening.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Oro che respira su nero profondo.Diventa parte di una costellazione viva, quella del mio universo

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