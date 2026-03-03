Esposizione ' Due artiste Elegie visive di vita e di sogno' alla GAM

Alla GAM di Catania, il 8 e 9 marzo 2026, si terrà l'esposizione intitolata 'Due artiste. Elegie visive di vita e di sogno', una mostra che presenta le opere di due artiste. L'evento si svolgerà presso la Galleria d'Arte Moderna e sarà aperto al pubblico in queste due giornate.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare L'8 e 9 marzo 2026 appuntamento alla GAM - Galleria D'Arte Moderna di Catania con 'Due artiste. Elegie visive di vita e di sogno'. Esposizione delle opere di due artiste, Rossella Sferrazzo ed Eleonora Pedilarco. Letture e poesie: Ketty Governali e Carmina Daniele. Musiche e canti: Klostés ed Enrico Sorbello. Nel segno di Sant’Agata, le creazioni della stilista Valentina Santagati trasformano via Etnea in un percorso devozionale . 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Sanremo, nella cover di Dargen D’Amico spunta “Gam Gam”Nella cover di Dargen D’Amico a Sanremo emerge “Gam Gam”, la hit anni ’90 dei DJ Mauro Pilato e Max Monti, oggi simbolo di pace e inno del Giorno... Sanremo, da «Il Disertore» a «Gam Gam» fino a Chaplin e Papa Francesco: il potente messaggio contro le guerre di Dargen D’Amico – Il videoDargen D’Amico fa ciò che sa fare meglio: trasformare la musica in un messaggio potente e universale, questa volta – come già accaduto in passato – a...