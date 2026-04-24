SpaceX accelera al Cape | nasce il Gigabay per i nuovi Starship

SpaceX ha completato la costruzione del traliccio del Gigabay a Roberts Road, un'area dedicata ai nuovi Starship. Le gru da 400 tonnellate sono state installate per consentire la gestione autonoma dei booster Block 3. Questa struttura rappresenta un passo avanti nelle capacità di produzione e assemblaggio dei veicoli spaziali dell’azienda. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di potenziamento delle infrastrutture presso il sito di lancio.

? Cosa sapere SpaceX completa il traliccio del Gigabay a Roberts Road per i nuovi Starship.. Le gru da 400 tonnellate permetteranno la gestione autonoma dei booster Block 3.. A Cape Canaveral, le infrastrutture per il lancio del Block 3 di Starship accelerano con il completamento dell’altezza massima della struttura principale del Gigabay a Roberts Road e l’avanzamento dei lavori presso i pad LC-39A e SLC-37. L’espansione logistica di SpaceX punta a trasformare radicalmente la capacità operativa del Cape. Al centro del piano figura il Gigabay, dove il traliccio d’acciaio primario ha raggiunto la sua quota definitiva. I tecnici stanno ora concentrandosi sul livello superiore, che ospiterà una struttura simile a un penthouse, analogamente a quanto avviene nei Mega Bay 1 e 2, sebbene la destinazione specifica di quest’area rimanga ignota.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SpaceX accelera al Cape: nasce il Gigabay per i nuovi Starship Notizie correlate Starship Block 3: SpaceX accelera i test critici sulla rampa 2A Starbase, le operazioni di test per il nuovo stadio di Starship Block 3 si intensificano con lo spostamento della Ship 39 e del Booster 19 verso le... SpaceX, lanciato da Cape Canaveral il razzo Falcon 89 con 29 satelliti StarlinkSpaceX ha lanciato lunedì mattina un razzo vettore di primo stadio da Cape Canaveral, in Florida. Tutti gli aggiornamenti SpaceX-Cursor: l'intesa da 56 miliardi cambia il mercato AIL’operazione strategica mira a ridurre la dipendenza da OpenAI e Anthropic e a creare una piattaforma autonoma per lo sviluppo di modelli avanzati ... insideevs.it SpaceX, la quotazione prende forma: roadshow globale e centralità degli investitori retailSpaceX accelera i preparativi per la quotazione e mette al centro gli investitori retail. Secondo un’indiscrezione pubblicata da Rueters, nel corso di un incontro con il pool di banche coinvolte ... msn.com