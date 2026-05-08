ESA Space Rider in Sardegna i test della mini-navetta europea che torna dallo spazio
Nella base di Salto di Quirra, in Sardegna, sono in corso i test di atterraggio di Space Rider, il primo veicolo riutilizzabile dell’Agenzia spaziale europea. Questi test fanno parte di una fase di sperimentazione che riguarda la mini-navetta europea, progettata per tornare dall’orbita. La missione, che coinvolge le attività di verifica del sistema, si inserisce nel programma di sviluppo delle future operazioni spaziali dell’ESA.
Space Rider, il primo veicolo riutilizzabile dell’Agenzia spaziale europea (ESA), effettuerà i test di atterraggio nel poligono di Salto di Quirra, in Sardegna, in vista delle future missioni orbitali.🔗 Leggi su Fanpage.it
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