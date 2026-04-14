Musica dallo spazio | quel concerto unico che torna virale con Artemis II

Dodici anni fa, un astronauta canadese ha suonato una canzone dalla stazione spaziale internazionale mentre era in orbita, collegandosi in diretta con musicisti sulla Terra. Questo episodio ha attirato l’attenzione di molti, diventando un esempio di musica eseguita nello spazio. Ora, un nuovo evento legato alla missione Artemis II ha riportato alla ribalta questa esperienza, facendo diventare virale il concerto spaziale.

Dodici anni fa, l’astronauta canadese Chris Hadfield ha trasformato la stazione spaziale internazionale in un palcoscenico musicale, eseguendo un brano in diretta insieme a musicisti rimasti sulla Terra. Questa impresa artistica, che unisce il suono dello spazio alla voce umana terrestre, sta vivendo una nuova ondata di interesse emotivo in seguito alle recenti immagini fornite dalla missione Artemis II, che ha gli astronauti orbitare attorno alla Luna. L’armonia tra orbita e superficie terrestre: i dettagli della performance. Nel 2013, la sfida di creare un momento di connessione universale attraverso la musica è stata affrontata da Chris Hadfield durante il suo comando sulla ISS.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica dallo spazio: quel concerto unico che torna virale con Artemis II Artemis II, Christina Koch torna dallo spazio e riabbraccia il cane Sadie: esattamente come nel 2020Dopo la missione Artemis II, l’astronauta Christina Koch torna a casa e riabbraccia il cane Sadie. L'azienda umbra che è andata nello spazio con la missione Artemis IIC’è anche il contributo di un’azienda umbra tra i protagonisti della missione spaziale Artemis II.