Eroismo sulla Statale 26 | carabinieri salvano un bimbo di 3 anni

Nella mattinata di oggi, i carabinieri sono intervenuti sulla Statale 26 per un salvataggio urgente. Secondo quanto ricostruito, un bambino di tre anni si trovava solo sul rettilineo e i militari sono riusciti a intercettarlo tempestivamente. Prima dell'intervento sulla strada, si sono registrati alcuni eventi presso un’azienda agricola che potrebbero aver coinvolto il minore. La dinamica completa dell’accaduto è ancora in fase di approfondimento.

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? Domande chiave Come hanno fatto i carabinieri a intercettare il bambino sul rettilineo?. Cosa è successo nell'azienda agricola prima del pericolo sulla statale?. Come hanno gestito i militari il pianto del piccolo tra le auto?. Dove si trovavano i familiari nel momento in cui il bambino è fuggito?.? In Breve Intervento avvenuto intorno alle 11:30 lungo la Statale 26 a Montjovet.. Militari Cottonaro e Torichia hanno riportato il piccolo alla cascina vicina.. Il bambino si era allontanato da un'azienda agricola locale per distrazione.. Il colonnello Livio Propato ha lodato la professionalità del Nucleo di Châtillon.. Il vicebrigadiere Gianluca Cottonaro e il carabiniere scelto Vito Torichia hanno salvato la vita a un bambino di tre anni nella mattinata di ieri, intorno alle 11.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eroismo sulla Statale 26: carabinieri salvano un bimbo di 3 anni Notizie correlate Bimbo di 3 anni rischia di morire nella notte di Pasqua, carabinieri lo salvano con un volo d’emergenzaVolo notturno dell'elisoccorso per salvare un bambino di 3 anni di Velletri: le operazioni dei carabinieri nella notte fra Pasqua e Pasquetta. Bimbo di 3 anni rischia di morire, carabinieri lo salvano con un volo d’emergenza dell’elisoccorsoVolo notturno dell'elisoccorso per salvare un bambino di 3 anni di Velletri: le operazioni dei carabinieri nella notte fra Pasqua e Pasquetta.