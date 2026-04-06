Bimbo di 3 anni rischia di morire carabinieri lo salvano con un volo d'emergenza dell'elisoccorso

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, un bambino di 3 anni di Velletri è stato soccorso con un volo d’emergenza dell’elicottero. I carabinieri hanno coordinato le operazioni di salvataggio, intervenendo in modo tempestivo per trasferire il piccolo in condizioni critiche. L’elicottero ha effettuato un volo notturno per raggiungere il luogo dell’emergenza e portare il bambino in ospedale.

Volo notturno dell'elisoccorso per salvare un bambino di 3 anni di Velletri: le operazioni dei carabinieri nella notte fra Pasqua e Pasquetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ape Sociale e pensione di vecchiaia: chi rischia il vuoto di un mese con l’aumento dell’età dal 2027Dal 2027, l'adeguamento alla speranza di vita alza di un mese l'età per la pensione di vecchiaia, creando un breve vuoto di reddito per chi ha... Cristiano Ronaldo lascia l’Arabia con il suo jet privato? Il volo dopo l’attacco all’ambasciata USA di RiadIl volo privato di Cristiano Ronaldo decolla da Riad dopo l'attacco all'ambasciata USA di Riad. Temi più discussi: Incidente stradale in galleria ad Ancona, morto il bimbo di 3 anni; E' morto il bimbo di 3 anni coinvolto nello schianto in galleria; Morto Jacopo, il bimbo di 3 anni vittima dell’incidente in galleria: era figlio della vice coach della pallanuoto femminile francese; Osio Sotto, tenta di portare via un bambino di 8 anni. Il mister-carabiniere: Così l’ho fermato. Morto Jacopo, il bimbo di 3 anni vittima dell’incidente in galleria: era figlio della vice coach della pallanuoto femminile franceseIl piccolo Jacopo Cofani era ricoverato in Rianimazione, all’ospedale Salesi di Ancona. Era a bordo della vettura guidata dal padre Giovanni, 40 anni, di Fabriano, insieme alla sorellina di 8. La madr ... ilrestodelcarlino.it Incidente stradale in galleria ad Ancona, morto il bimbo di 3 anniNon ce l'ha fatta il bambino di tre anni rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale del 18 marzo, dentro la galleria del Montagnolo, sulla Statale 16, ad Ancona. (ANSA) ... ansa.it Era una promessa del Torino Ismael Pistis, il bimbo moto il giorno di Pasqua in un incidente stradale sulla A21 nell'Astigiano mentre era in moto col papà Marco di ritorno nel capoluogo piemontese dopo una gita. Una tragedia che si è consumata sotto gli occ facebook Bimbo di 8 anni muore sulla A21: era in moto con il padre, la mamma li seguiva in auto. Rientravano a Torino dopo una gita fuori porta x.com