Bimbo di 3 anni rischia di morire nella notte di Pasqua carabinieri lo salvano con un volo d'emergenza

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, un bambino di tre anni di Velletri ha rischiato la vita e ha ricevuto un intervento di emergenza. I carabinieri hanno organizzato un volo notturno con l’elisoccorso per trasferire il bambino in condizioni critiche. Le operazioni di soccorso sono state coordinate durante le ore notturne, coinvolgendo le forze dell’ordine e i servizi di emergenza.