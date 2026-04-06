Bimbo di 3 anni rischia di morire nella notte di Pasqua carabinieri lo salvano con un volo d'emergenza
Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, un bambino di tre anni di Velletri ha rischiato la vita e ha ricevuto un intervento di emergenza. I carabinieri hanno organizzato un volo notturno con l’elisoccorso per trasferire il bambino in condizioni critiche. Le operazioni di soccorso sono state coordinate durante le ore notturne, coinvolgendo le forze dell’ordine e i servizi di emergenza.
Volo notturno dell'elisoccorso per salvare un bambino di 3 anni di Velletri: le operazioni dei carabinieri nella notte fra Pasqua e Pasquetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimbo di 3 anni rischia di morire, carabinieri lo salvano con un volo d’emergenza dell’elisoccorsoVolo notturno dell'elisoccorso per salvare un bambino di 3 anni di Velletri: le operazioni dei carabinieri nella notte fra Pasqua e Pasquetta.
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