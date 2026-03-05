Edilizia residenziale pubblica Scoccia contesta la riforma | Indebolisce il principio di legalità

Margherita Scoccia, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha criticato la recente riforma della Regione che riguarda l’edilizia residenziale pubblica. La politica ha sottolineato che l’abolizione del requisito dei cinque anni di residenza e il ridimensionamento del criterio dei precedenti penali potrebbero mettere in discussione il principio di legalità e creare problemi nei quartieri popolari.

La modifica della legge regionale sull'accesso alle case popolari voluta dalla maggioranza di sinistra in consiglio regionale finisce nel mirino di Fratelli d'Italia. A scendere in campo è la consigliera comunale di Perugia Margherita Scoccia, che parla di una "scelta politica che indebolisce criteri costruiti negli anni per garantire equilibrio nelle graduatorie e tutela dei quartieri". Al centro della polemica, le novità introdotte dalla riforma dell'edilizia residenziale pubblica in Umbria. Secondo Scoccia, l'intervento normativo rimuove due pilastri che avevano retto finora il sistema di assegnazione degli alloggi popolari.