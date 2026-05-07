Infrastrutture oltre 5 milioni in arrivo per i Comuni padovani

Oltre 5 milioni di euro sono stati assegnati a vari Comuni della provincia euganea, destinati a finanziare interventi su infrastrutture, sicurezza stradale, manutenzione delle vie di comunicazione, efficientamento energetico e recupero di aree urbane. Le risorse, provenienti da fondi pubblici, saranno utilizzate per migliorare diversi aspetti delle aree comunali, con progetti che coinvolgono più territori della zona.

Oltre 5 milioni di euro in arrivo per diversi Comuni della provincia euganea. Le risorse saranno destinate a interventi su infrastrutture, sicurezza stradale, manutenzione viaria, efficientamento energetico e recupero di aree urbane. Ad annunciarlo è l’onorevole Giulio Centenaro, deputato.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Impiantistica sportiva, in arrivo 250 milioni: opportunità per i ComuniTempo di lettura: 4 minutiL’evento, moderato dalla giornalista Nunzia Marciano, ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali, tecnici... Crisi dei talenti nelle infrastrutture digitali, mancano oltre due milioni di professionisti(Adnkronos) – Il settore dei data center, spina dorsale dell'economia digitale contemporanea, sta affrontando una sfida strutturale senza precedenti:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stati generali infrastutture Cremona, investiti oltre 100 milioni; Infrastrutture, Centenaro (Lega): In arrivo oltre 5 milioni per Padova; Agorà 2025726 - Cavi sottomarini, infrastrutture chiave e rischio geopolitico - 27/04/2026 - Video; 102 milioni di investimenti per infrastrutture e sostenibilità. Infrastrutture, oltre 5 milioni in arrivo per i Comuni padovaniL’onorevole Centenaro annuncia i fondi destinati a Villa Estense, Stanghella, Baone, Correzzola e Villa del Conte: risorse per scuole, sicurezza stradale, manutenzioni e recupero delle aree urbane ... padovaoggi.it Regione, 'investiti oltre 100 milioni per le infrastrutture del Cremonese'Regione Lombardia, per le infrastrutture in provincia di Cremona, ha investito negli ultimi anni oltre 100 milioni di euro di risorse regionali. (ANSA) ... ansa.it L'Automobile Club Cuneo ha lanciato un appello per la creazione di un fondo nazionale dedicato alla manutenzione delle strade, evidenziando l'importanza di investimenti adeguati per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle infrastrutture viarie nella pro - facebook.com facebook RIGHT TO STAY: l’Abruzzo è pronto a essere regione pilota contro lo spopolamento. A Bruxelles ho ribadito che il diritto di restare nella propria terra si difende con servizi, infrastrutture e opportunità. #RightToStay #Abruzzo #AreeInterne x.com