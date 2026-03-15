Avellino vince a Chiavari | blitz firmato Russo e Cancellotti Entella battuta 2-1

Nella trentesima giornata di Serie B, l'Avellino ha ottenuto una vittoria importante a Chiavari battendo la Virtus Entella 2-1. I gol decisivi sono stati segnati da Russo e Cancellotti. Con questa vittoria, l’Avellino interrompe il suo tabù nel Comunale di Chiavari e si avvicina alla zona salvezza. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1.

I lupi di Ballardini vincono al Comunale grazie a Russo e Cancellotti, entrambi nel primo tempo. Nel recupero Tiritiello riapre i conti, ma non basta. Secondo risultato utile consecutivo per i biancoverdi L'Avellino interrompe il tabù del Comunale di Chiavari e porta a casa tre punti importanti nella corsa salvezza, battendo la Virtus Entella 2-1 nella trentesima giornata di Serie B. I lupi di Davide Ballardini dominano il primo tempo con le reti di Russo al 22' e Cancellotti al 25', gestiscono nella ripresa, ma si fanno sorprendere nel recupero dal colpo di testa di Tiritiello al 93'. Il risultato non cambia: tre punti all'Avellino, che conferma il 4-3-1-2 e si presenta a Chiavari con Tutino al fianco di Russo al posto di Biasci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati LE PAGELLE | Russo accende il lupo, Cancellotti lo fa correreTempo di lettura: 2 minuti L’Avellino piega la Virtus Entella con una prestazione intensa e concreta, costruita fin dai primi minuti. Leggi anche: Il Monza va a picco... al Picco: rimontona Spezia, 4-2. L'Avellino vince nel recupero. Bene anche l'Entella Contenuti utili per approfondire Avellino vince Temi più discussi: Probabili formazioni Entella-Avellino, 30ª giornata Serie BKT; Avellino, squadra che vince non si cambia. A Chiavari per la svolta della stagione; Avellino | 20 marzo Russo anima il Nolurè con musica live; Lazio, Sarri può recuperare Basic e Romagnoli. Cataldi rischia di tornare dopo la sosta. Avellino, a Chiavari una gara senza appello: mille tifosi per la salvezzaAlla trentesima giornata di Serie B, l'Avellino di Davide Ballardini arriva al Sannazzari di Chiavari per uno scontro diretto salvezza contro la Virtus Entella. Due punti separano le due squadre. Il ... today.it Probabili formazioni Entella-Avellino, 30ª giornata Serie BKTIl Sannazzari di Chiavari ospita uno scontro diretto che vale punti pesanti. Da una parte la Virtus Entella, che in casa ha costruito la sua stagione — 24 punti su 31 tra quelle mura. Dall'altra ... today.it Vincenzo Romano, il calciatore "bello" della Serie A anni '80 Tra Avellino, Roma e Genoa Vincenzo Romano è stato uno dei volti più riconoscibili della Serie A dell'epoca. Oggi Romano compie 70 anni. Paolo Marcacci ci racconta la sua storia. https://www.gue facebook L' #Avellino vince al 92' grazie a Russo: Padova ko. Poker dello Spezia x.com