Mogoro si accende | record di 1.500 visitatori tra sapori e tradizioni

A Mogoro si è concluso il percorso Saboris Antigus, che ha attirato circa 1.500 visitatori. L’evento, dedicato ai sapori e alle tradizioni locali, si è svolto fino al 28 aprile. La partecipazione numerosa dimostra l’interesse per le iniziative che valorizzano il patrimonio culturale del paese. La manifestazione ha coinvolto diverse attività e stand, offrendo un’occasione di confronto tra visitatori e operatori del settore.

? Cosa sapere Mogoro registra 1.500 ingressi per il percorso Saboris Antigus conclusosi il 28 aprile.. Il successo della Pro Loco valorizza le tradizioni artigianali e gastronomiche del Parte Montis.. Mogoro ha registrato quasi 1.500 biglietti venduti per il percorso degustativo di Saboris Antigus, segnando un record di presenze che ha trasformato il centro storico in un palcoscenico di tradizioni durante la sedicesima edizione della manifestazione. Il bilancio della giornata, conclusasi martedì 28 aprile 2026, vede una partecipazione superiore alle aspettative per l’evento promosso dalla Pro Loco locale, inserito nel calendario del Parte Montis.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mogoro si accende: record di 1.500 visitatori tra sapori e tradizioni Notizie correlate Biella si accende: viaggio tra sapori e artigianato d’EuropaDal 24 al 26 aprile, Biella si trasformerà in un polo di attrazione internazionale grazie al ritorno del Mercato Europeo presso i Giardini Zumaglini... Albissola si accende: tra ceramica e sapori un viaggio nel tempoLe strade del centro storico di Albissola Marina si preparano a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per la manifestazione Arte nel gusto,...