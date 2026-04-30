Ancona si accende | 400 espositori e sapori di mare per San Ciriaco

Ancona apre le sue strade per la Fiera di San Ciriaco, che si svolge dal 1 al 4 maggio e coinvolge circa 400 espositori. L’evento si sviluppa tra la Mole e il Passetto, offrendo uno spazio dedicato ai prodotti della filiera locale delle vongole e all’artigianato. Durante la manifestazione sono presenti bancarelle, stand e iniziative che mettono in mostra le specialità del territorio.

? Cosa sapere Ancona ospita la Fiera di San Ciriaco con 400 espositori dal 1 al 4 maggio.. Il percorso tra Mole e Passetto promuove la filiera locale delle vongole e l'artigianato.. Domani, 1 maggio, Ancona si prepara a vivere la Fiera di San Ciriaco con un percorso che unisce la Mole Vanvitelliana al Passetto, coinvolgendo oltre 400 espositori in una celebrazione che attraversa il cuore della città da mare a mare. La tradizione cittadina si rinnova con una manifestazione che non è solo un evento commerciale, ma un rito che respira tra i vicoli e le piazze storiche. Già dalla serata di questo 30 aprile, Piazza Cavour si trasforma nel palcoscenico gastronomico del San Ciriaco Street Food, dove ventinove stand preparano i sapori che definiscono l’identità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona si accende: 400 espositori e sapori di mare per San Ciriaco Notizie correlate Fiera di San Ciriaco, domani (1 maggio) si parte. Da mare a mare, 400 espositori e tanti eventi, concerti, cibo e Luna ParkANCONA - Con un percorso “da mare a mare”, con una passeggiata panoramica tra la Mole Vanvitelliana e il Passetto, interamente organizzata dal Comune... Ancona, San Ciriaco, la fiera si fa grande: «Porto-Passetto con 456 stand»ANCONA - Un’estensione quasi raddoppiata rispetto all’edizione 2025, con il nuovo percorso che abbraccia la città “da mare a mare” in un carosello di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: San Ciriaco 2026, Ancona si accende: torna la Fiera da mare a mare con 400 espositori e un nuovo percorso urbano; Risposte Turismo: oltre 340 milioni di euro di investimenti per il turismo via mare completati nel 2026 nei porti dell’Adriatico; Ancona si accende sul ring | 14 match per i 20 anni della Dorica. Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicaliANCONA - Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco 2026: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicali. Con una passeggiata panoramica tra ... corriereadriatico.it Ancona, San Ciriaco, al via concerti e street food. E da domani il serpentone di bancarelleANCONA - Ultime rifiniture: prendono posizione gli stand del food in piazza Cavour (attivi da stasera), il palco è stato già montato, gli ambulanti cominciano ad attrezzare i ... corriereadriatico.it Parte l’organizzazione per la Fiera di San Ciriaco - facebook.com facebook Fiera di San Ciriaco da mare a mare, 456 stand dal Passetto alla Mole. Dal primo al 4 maggio, musica e cibo a piazza Cavour e luna park a piazza Pertini. #ANSA x.com