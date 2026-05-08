Dopo oltre sessant’anni di tentativi, l’enigma di Erdos è stato risolto grazie all’intervento di un’intelligenza artificiale. Un giovane di 23 anni senza competenze matematiche approfondite ha utilizzato ChatGPT, un modello di linguaggio, per trovare la soluzione. La domanda è come questa IA abbia applicato un metodo logico per superare decenni di studi e ricerche senza precedenti.

? Punti chiave Come ha fatto un ventitreenne senza competenze matematiche a sbloccare l'enigma?. Quale metodo logico ha usato l'IA per superare i decenni di studi?. Perché la scoperta di Price mette in crisi la gerarchia accademica?. Cosa ne pensano i premi Nobel della validità di questa dimostrazione?.? In Breve Liam Price ha usato GPT-5.4 Pro per risolvere il problema 1196 di Erd?s.. Lo studente Kevin Barreto ha confermato la rilevanza del reperto matematico.. Terence Tao ha analizzato la dimostrazione originale entro 24 ore dall'invio.. L'ipotesi riguardava la somma di 1(a log a) per gli insiemi primitivi.. Liam Price ha risolto un enigma matematico rimasto irrisolto per 60 anni inserendo un problema di Paul Erd?s in ChatGPT durante un pomeriggio di aprile del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enigma di Erd?s risolto: ChatGPT svela il mistero dopo 60 anni

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