Un nuovo rapporto evidenzia un cambiamento nella percezione delle energie rinnovabili, finora considerate poco affidabili. Mentre in passato si puntava sui combustibili fossili a causa dell’instabilità delle fonti pulite, le recenti analisi mostrano che le energie rinnovabili stanno migliorando sotto il profilo della stabilità. Il passaggio si inserisce in un quadro dove le valutazioni economiche diventano decisive per le scelte energetiche.

L’era della speranza lascia spazio a quella della convenienza economica. Ebbene sì, il punto nevralgico che incentivava l’impiego dei combustibili fossili era proprio l’ instabilità delle energie rinnovabili: adesso sta avvenendo un cambio di paradigma. L’energia eolica o la solare, pur essendo mediamente più vantaggiosa del gas o del carbone, non poteva garantire una fonte di elettricità anche in assenza del sole o del vento. Un nuovo rapporto dell’ Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA), invece, segna un punto di svolta per il settore energetico. Le energie rinnovabili possono produrre elettricità 24 ore su 24?. Le energie rinnovabili, quindi, possono rivelarsi una fonte affidabile indipendentemente dalle condizioni atmosferiche? Secondo il rapporto in questione pare proprio di sì.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Energie rinnovabili poco affidabili, ma un nuovo rapporto dice il contrario

Le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili

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