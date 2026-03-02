L’approvazione del decreto sulle bollette ha suscitato molte discussioni tra esperti e addetti ai lavori. Si parla di un nuovo modello legato alle energie rinnovabili, che si differenzia da quello precedente. La riflessione si concentra su come si intendano sviluppare le fonti pulite senza ridurre l’attenzione alla sostenibilità. La discussione prosegue tra coloro che seguono da vicino il settore energetico.

L’energia è, nella contemporaneità, questione non semplicemente di competitività del sistema economico italiano, ma di sicurezza nazionale. Occorre poter disporre, stabilmente, di energia nella quantità che occorre, e a un prezzo sostenibile. Non meno. Ma fin quando il nostro approvvigionamento sarà, come oggi, fortemente dipendente da petrolio e gas altrui, per giunta transitanti in aree geopoliticamente instabili, il rischio non è solo di averne a un prezzo non sostenibile. È, anche, di non averne abbastanza. L’intervento di Massimiliano Atelli È presto per emettere un giudizio, il Dl potrebbe essere anche più cose insieme, fra queste, o perfino altre ancora. 🔗 Leggi su Formiche.net

Non meno rinnovabili, ma un nuovo modello di rinnovabili. La riflessione di Atelli

