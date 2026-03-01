L'Empoli ottiene un pareggio in rimonta contro la squadra avversaria, con un risultato che permette ai padroni di casa di mantenere il punto. Shpendi segna un gol in famiglia, mentre Cristian realizza e Stiven fornisce l’assist per Fila, che permette all’Empoli di mantenere vivo il partita. La squadra soffre nel primo tempo, ma riesce a reagire e a conquistare il terzo pareggio consecutivo.

di Simone Cioni EMPOLI L’ Empoli soffre per un tempo, reagisce e alla fine porta a casa il terzo pareggio consecutivo. Un tempo per parte con l’1-1 che ci può stare: nella prima frazione il Cesena ha colpito due pali clamorosi, ma nella ripresa Klinsmann ci ha messo un paio di pezze. Il punto e la reazione nella ripresa sono gli aspetti positivi di una gara in cui per 45 minuti si rivede però un Empoli impacciato, lento e troppo impreciso. Rispetto al Frosinone, come era prevedibile, il Cesena quando non ha la palla si chiude nella propria metà campo lasciando manovrare con libertà i difensori avversari. Risultato? Possesso palla molto orizzontale e innocuo da parte di Degli Innocenti e compagni, che al contrario quando il Cesena riparte sbandano spesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Azzurri, un punto in rimonta. Pareggio in famiglia Shpendi . Cristian fa il gol e Stiven l'assist per Fila che tiene vivo l'Empoli

