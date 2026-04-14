Asili nido la nuova emergenza è il personale | Mancano 25.000 educatori la qualità è a rischio E senza strategia i nuovi posti resteranno vuoti I dati della Fondazione Agnelli
Secondo i dati pubblicati dalla Fondazione Agnelli, il settore degli asili nido affronta una grave carenza di personale, con circa 25.000 educatori mancanti. Questa mancanza mette a rischio la qualità dei servizi offerti e potrebbe portare all’inutilizzo di nuovi posti disponibili, se non si adottano strategie adeguate. Mentre la frequenza alla scuola dell’infanzia tra i 3 e i 6 anni è quasi universale, i servizi per i bambini sotto i tre anni restano limitati a poche famiglie.
Se è vero che la scuola dell’infanzia è ormai un diritto acquisito per quasi tutti i bambini italiani dai 3 ai 6 anni, con tassi di frequenza vicini al 95%, il percorso educativo dei più piccoli – la fascia 0-3 anni – resta un lusso per pochi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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