Lupi decapitati sulla Fipili | stop alla violenza Fedagripesca chiede tavolo d’emergenza con le istituzioni

Lunedì mattina sono stati trovati diversi lupi decapitati lungo la Fipili, l’autostrada che collega città e regione. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli agricoltori e gli allevatori locali, che chiedono un intervento immediato. Fedagripesca Toscana, rappresentante degli agricoltori, ha richiesto di istituire un tavolo d’emergenza con le autorità per affrontare la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi enti e associazioni di settore.

FIRENZE – Fedagripesca Toscana, la Federazione degli agricoltori e allevatori di Confcooperative, chiede “subito un tavolo di emergenza” per affrontare il problema della gestione dei lupi dopo i recenti casi di violenza nei confronti di questi animali.”Gesti violenti e macabri come quello della testa di lupo appesa ad un cavalcavia sulla Fi-Pi-Li sono inaccettabili e non possono rappresentare una risposta a un problema reale. Allo stesso tempo, però, è altrettanto sbagliato negare o minimizzare una situazione che negli ultimi anni ha prodotto danni significativi alle imprese agricole e zootecniche e che oggi genera crescente preoccupazione anche tra i cittadini”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lupi decapitati sulla Fipili: stop alla violenza, Fedagripesca chiede tavolo d’emergenza con le istituzioni Violenza giovanile ed emergenza educativa: Sbrollini (IV) chiede un confronto al Senato con i ministri Valditara e RoccellaDaniela Sbrollini chiede al Senato un confronto con Valditara e Roccella per prevenire la preoccupante violenza giovanile L'articolo . Nuovo ponte di Paderno, nasce un tavolo permanente con le istituzioni coinvolteI consiglieri regionali lecchesi in prima fila per far sì che il nuovo ponte tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda possa nascere con il contributo di...