Ataf affidamento in house in alto mare e sindacati sul piede di guerra | Siamo in allarme rosso

Stamattina a Palazzo Dogana si è tenuto un incontro tra la Provincia di Foggia e le rappresentanze sindacali di Ataf. La discussione si è concentrata sulla situazione dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico, che risulta ancora in sospeso. I sindacalisti hanno espresso preoccupazione per le prospettive future, definendo la situazione come un “allarme rosso” per il settore. Nessuna decisione è stata comunicata, ma la tensione tra le parti rimane alta.

“Siamo di fronte a un allarme rosso per il futuro del trasporto cittadino”. L’incontro tenutosi questa mattina, a Palazzo Dogana, tra la Provincia di Foggia e le rappresentanze sindacali, non lascia spazio a interpretazioni: “Se da un lato i segretari provinciali e aziendali di Ataf Vincenzo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Ataf, sindacati sul piede di guerra: "Incertezza sull'affidamento in house, pronti a procedure di raffreddamento"Filt Cgil e Faisa Cisal denunciano incertezze sul futuro di Ataf SpA: “Promesse disattese su assunzioni e premio di risultato, servizio sempre più in... Affidamento in house ad Ataf polveriera pronta ad esplodere: nervi tesi nel campo largoÈ una polveriera pronta a esplodere l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Affidamento in house ad Ataf polveriera pronta ad esplodere: nervi tesi nel campo largo; Trasporto pubblico, l’affidamento ad ATAF è una bomba pronta a esplodere: caos politico, istruttoria incompleta e lavoratori nel limbo; Tpl Foggia, tensioni in maggioranza sul piano in house Ataf; Clima rovente a Palazzo di Città: verifica al palo e maggioranza insofferente. Affidamento in house ad Ataf polveriera pronta ad esplodere: nervi tesi nel campo largoCortocircuito sulla proposta di delibera per chiedere alla Provincia la delega di funzioni in materia di trasporto pubblico locale ed evitare la gara d'Ambito ... foggiatoday.it TPL: FIT-Cisl incontra Provincia Foggia. Confermata mancanza atti per completare affidamento in-house ad ATAF(FERPRESS) – Foggia, 16 APR – Questa mattina, a Palazzo Dogana, la Federazione Trasporti della Cisl di Foggia è stata ricevuta dal Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti Luciano Follieri con il su ... ferpress.it TRASPORTI PUBBLICI FIT-Cisl ha difeso l’opportunità di garantire l’affidamento in-house in favore di ATAF e ha invitato la Provincia a favorire la conclusione e la regolarità di tutti gli adempimenti dovuti dal Comune e indispensabili per il mantenimento dell - facebook.com facebook